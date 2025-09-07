Eduardo Alejo Acuña Padilla, secretario del Ayuntamiento, informó que las dependencias continúan trabajando de manera coordinada para asistir a las familias más afectadas, sin distinción de zona.

Tras las recientes lluvias registradas en Hermosillo y sus comunidades rurales, el Gobierno Municipal mantiene un operativo permanente de atención a la población con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir riesgos mayores.









Eduardo Alejo Acuña Padilla, secretario del Ayuntamiento, informó que las dependencias continúan trabajando de manera coordinada para asistir a las familias más afectadas, sin distinción de zona.









En el Poblado Miguel Alemán, 87 personas permanecen resguardadas en el Centro Hábitat.









En Bahía de Kino, donde la precipitación alcanzó los 44.7 milímetros, continúan los recorridos en colonias afectadas y permanecen habilitados los refugios temporales en la Secundaria Fermín Trujillo Fuentes y en el Centro de Atención a Familias Vulnerables (CAFV).









Además, se realizan trabajos de desfogue de agua en calles tanto de Punta Chueca y Bahía de Kino, con apoyo de Conagua.









En la ciudad, el Gobierno instaló un dispositivo especial en la presa Abelardo L. Rodríguez para prevenir accidentes en la zona del vertedor y del cruce ferroviario, donde el flujo vehicular y peatonal es elevado. También se efectúan labores de limpieza en canales y arroyos de sectores como El Tazajal y La Victoria.