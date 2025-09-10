Durante la visita, el presidente municipal reconoció la participación de vecinos y voluntarios que han colaborado en la limpieza del sector, con la coordinación de la Secretaria de Salud para prevenir enfermedades.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, visitó a los vecinos de La Caridad, acompañado por brigadas de la Secretaría de Salud estatal y Servicios Públicos municipales para dar apoyo con el descacharre.

“Hasta el momento se han retirado más de 21 toneladas de cacharros en el sector, lo que permite preparar el terreno para las fumigaciones que se realizan por la tarde. Este paso es indispensable para evitar brotes de dengue y rickettsia en las viviendas afectadas por las lluvias” , indicó.

Durante la visita, el presidente municipal reconoció la participación de vecinos y voluntarios que han colaborado en la limpieza del sector, con la coordinación de la Secretaria de Salud para prevenir enfermedades.

Por otra parte, el Ayuntamiento también levantó un censo en más de 860 viviendas para dimensionar las afectaciones y dar seguimiento a cada familia, y como parte de la atención, se han entregado despensas, ropa, útiles escolares y medicamentos a través de DIF Municipal.

El alcalde destacó que la reposición de medicina incluye tratamientos especializados. “Hubo gente que perdió su medicamento y que incluso, por ejemplo, una señora Lupita, a quien acabamos de saludar, está llevando un tratamiento de quimioterapia” , destacó.

Además de las acciones de limpieza y prevención, estar jornadas serán parte de un esfuerzo integral para atender a las familias afectadas por las lluvias recientes, y el objetivo es dar seguimiento a la recuperación de enseres y la cobertura de daños a través de los seguros disponibles.