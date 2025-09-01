El alcalde dijo que el espacio es para cada uno de los habitantes, por lo que llamó a cuidarlo y conservarlo, porque el reto es hacer un lugar en donde haya lista de espera, para hacer actividades.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez entregó la obra ganadora de zona del Presupuesto Creces 2024, que consistió en la construcción de un Centro Comunitario, que a la vez será un Centro de Respuesta Inmediata (CRI) de la Policía de Hermosillo, en la colonia Paseo del Pedregal.

“En verdad es muy bonito imaginar jugando a familias y de enfrente con viviendo en la glorieta, la Policía Municipal presente o haciendo rondines en la colonia y aquí por supuesto tomando talleres de capacitación y agradecemos mucho a nuestro querido padre Víctor Hugo, que pueda también aquí dar pláticas de formación espiritual para las familias” , expresó.

Dijo que el espacio es para cada uno de los habitantes, por lo que llamó a cuidarlo y conservarlo, porque el reto es hacer un lugar en donde haya lista de espera, para hacer actividades.

César Rubén Rascón Muñoz, coordinador general de Cmcop, expuso que entregaron dos obras, el centro comunitario y en frente la rotonda que también rehabilitaron con 427 mil pesos y un millón 700 mil pesos del centro, lo que sumó 2.3 millones de pesos del Presupuesto Creces.