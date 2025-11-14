Luego del incendio en la tienda Waldos, el Sindicato confirmó que tanto aspirantes como elementos activos pasan por evaluaciones psicológicas desde 2018.

Luego del incendio en la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo que reavivó la discusión sobre protocolos de seguridad y la preparación del personal de emergencia, el Sindicato Único de Bomberos confirmó que aspirantes y elementos activos reciben evaluaciones psicológicas.

El secretario general, Jesús Fierro Romo, indicó que este proceso se aplica desde 2018 y responde a la carga emocional que implica atender emergencias de alto impacto.

Por este motivo, señaló que el acompañamiento psicológico no es solo un requisito administrativo, sino una herramienta esencial para enfrentar de manera adecuada situaciones como incendios estructurales, accidentes con víctimas, rescates complejos y escenas traumáticas.

Bienestar mental tras caso Waldo's

En el caso de Waldo's, subrayó que, tomó relevancia pública la conversación sobre el bienestar mental del personal que atiende este tipo de incidentes, y detalló que estas evaluaciones también forman parte de la selección para quienes buscan ingresar a la academia de bomberos.

“Son emergencias muy complejas y no basta con tener buena condición física o habilidad técnica; se necesita estabilidad mental para soportar lo que se ve y lo que se vive en cada servicio” , señaló Fierro Romo.

Y al enfatizar sobre el acompañamiento para garantizar la seguridad del personal y funcionamiento adecuado de cada operación, la evaluación psicología ayuda a identificar factores de riesgo relacionados con estrés acumulado, desgaste emocional o fatiga mental, los cuales pueden alterar el desempeño durante un evento crítico.

“Es un trabajo que exige muchísimo y esta parte emocional no puede dejarse fuera”, aseguró el secretario general del Sindicato, al mencionar que son 30 bomberos que llevaron sesiones psicológicas.