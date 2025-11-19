El operativo fue realizado alrededor de las 14:00 horas, en el cruce del bulevar José María Morelos y Avenida Siete. El chofer fue custodiado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La tarde de este miércoles fue recuperada una unidad de carga con reporte de robo, tras un operativo por parte de autoridades estatales y federales al norte de la ciudad de Hermosillo.

El hecho se registró alrededor de las 14:00 horas, en el cruce del bulevar José María Morelos y Avenida Siete.

El conductor del tráiler fue retenido y fue custodiado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Hasta el momento las autoridades no han informado más detalles, ni tampoco sobre la situación legal del chofer.