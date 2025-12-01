El cruce de Dr. Noriega y Matamoros sigue oliendo a tristeza: velas, fotos y flores, mantienen viva la memoria de las víctimas de ese fatídico día.

Este lunes se cumplió un mes de una de las tragedias más grandes que ha vivido Sonora, el incendio de la tienda Waldos, en el centro de Hermosillo, que dejó 24 muertos y varios lesionados.

Entre los objetos destaca un globo de 'Feliz cumpleaños' que ya no celebra nada, mientras un niño observa la foto de su papá y escucha: “Ahí está tu papá, dale un beso” .

El lugar se ha convertido en un punto de memoria para familiares que exigen que la tragedia no quede en el olvido y que se haga justicia para las familias afectadas.