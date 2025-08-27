La propietaria, Cinthya Anabel Serna Matus, recibió la placa de manos del alcalde Antonio Astiazarán y autoridades municipales.

El negocio de hot dogs KyA Dogos de Guaymas recibió este miércoles 27 de agosto la placa conmemorativa por haber obtenido el primer lugar en el Dogo Fest 2025, certamen gastronómico que reunió a más de 40 exponentes de la comida urbana en Hermosillo.

La entrega del reconocimiento se realizó en el propio establecimiento, ubicado en bulevar Progreso esquina con Lázaro Mercado, con la presencia del presidente municipal Antonio Astiazarán, la directora de Desarrollo Turístico, Fernanda Cisneros, la regidora Ana Paula Villalbazo, y el director de Desarrollo Económico, Óscar Gastélum.

Durante el acto, las autoridades resaltaron la importancia de apoyar a los pequeños negocios que forman parte de la identidad cultural y gastronómica de la ciudad.

La propietaria, Cinthya Anabel Serna Matus, compartió que este logro representa un momento especial en la historia del negocio que fundó el 27 de abril de 2019, como un proyecto familiar para complementar los ingresos sin descuidar el cuidado de sus hijos.

"Todo empezó por querer ayudar a mi esposo con los gastos de la casa, y así fue como fue funcionando. No queríamos dejar a los niños solos y se nos ocurrió vender hot dogs" , relató.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, realizó la entrega del reconocimiento. (Foto: Cristian Ruiz/EXPRESO)

Respecto al triunfo en el concurso, destacó que la clave fue conservar el sabor original de los dogos estilo Guaymas.

"Yo creo que ganamos por el sabor, mis dogos no llevan muchas cosas, son sencillos pero tradicionales. Llevan salchicha con tocino, mostaza, jalapeño, cebolla cruda, cebolla guisada, tomate, mayonesa y solamente aderezos: queso chipotle habanero, un aderezo de serrano y catsup" , explicó.

La ceremonia incluyó la instalación formal de la placa conmemorativa en el local, que desde hace seis años se ha mantenido vigente en Hermosillo ofreciendo un menú fiel a la esencia de los dogos del puerto.

Para la emprendedora, el reconocimiento simboliza tanto orgullo como motivación para seguir consolidando el proyecto.

"Me siento un poco nerviosa y muy contenta" , expresó.

Con este reconocimiento, KyA Dogos de Guaymas reafirma su papel en la escena gastronómica urbana de Hermosillo, aportando a la preservación de una de las tradiciones culinarias más representativas de Sonora: el dogo.