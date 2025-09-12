El Ayuntamiento de Hermosillo confirmó que el servicio de recolección de basura operará con normalidad durante el 15 y 16 de septiembre.

El Ayuntamiento de Hermosillo informó que la recolección de basura no se suspenderá durante las celebraciones patrias y operará de manera normal los días 15 y 16 de septiembre en las diferentes colonias de la ciudad.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales destacó que el objetivo es mantener la ciudad limpia y ordenada durante las fiestas de Independencia, evitando acumulación de residuos en calles y hogares.

Recomendación a la ciudadanía

La dependencia solicitó a los vecinos de las zonas con recolección programada para lunes y martes sacar sus desechos en los horarios habituales, a fin de que las rutas puedan cumplirse con normalidad.

El Gobierno Municipal también resaltó la labor del personal de Servicios Públicos que, aun en días festivos, mantiene el compromiso de atender a la ciudadanía y contribuir a un Hermosillo más limpio.