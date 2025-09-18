Rosa Elena López, vecina del sector, aseguró que desde el año pasado han insistido en dar seguimiento al tema, incluso mostrando fotos y videos al alcalde cuando visitó su colonia en marzo.

Vecinos de las calles Jecota Correosa y Horizonte, en la colonia Nuevo Hermosillo, enfrentan desde hace más de un año un problema constante con el drenaje, cuya tubería colapsó y provoca derrames en sus viviendas. Aseguran que, pese a múltiples reportes y visitas de cuadrillas, la solución definitiva —el reemplazo de las piezas dañadas— sigue pendiente.

Daniel Montoya, residente de la zona, explicó que cada mes las tuberías se saturan y deben pedir que acudan a desaguar el drenaje; sin embargo, aseguró que en los últimos meses ya ni siquiera se presentan.

Lo que ocasiona que los fluidos del servicio se derramen en varias casas. “En la mía no es tanto porque vivo solo, pero hay vecinos que ya tienen el agua saliendo por los patios” , señaló.

En ese sentido, aseguró que la situación es crítica para una adulta mayor en silla de ruedas y con diabetes, al habitar en su casa con olores fétidos imposibles de controlar.

“Médicamente, le piden mantener limpio, pero con el drenaje desbordado es imposible” , lamentó, al destacar que la falta de higiene representa un riesgo directo para su salud.

Por su parte, Óscar Germán relató que su madre también enfrenta el problema en su casa, porque el pasillo que comparte con otro domicilio, el drenaje, colapsa y genera un 'cochinero' al rebasar su capacidad.

Aunque ya han acudido cuadrillas a desazolvar, el efecto dura apenas unas horas. “ Ya nos dijeron que las tuberías están hechas pedazos, llenas de arena, y que es casi imposible mantenerlas bien” , explicó.

El problema, dijo, comenzó hace cuatro o cinco años, pero hoy ya se presenta incluso con el agua que regresa como escurrimiento. Por tal motivo cuestionó que en otras cuadras ya reemplazaron las tuberías de cemento por material PVC, mientras que en su calle permanecen las antiguas.

En tanto, Rosa Elena López aseguró que desde el año pasado han insistido en dar seguimiento al tema, incluso mostrando fotos y videos al alcalde cuando visitó su colonia en marzo.

Más tarde, un ingeniero les informó que las tuberías estaban quebradas y debían cambiarse. “Pero desde entonces no hemos tenido respuesta, solo reportes y folios. Eso sí, el recibo de drenaje llega puntual” , reprochó.

La afectada añadió que los pasillos ya presentan zancudos, gusanos y olores insoportables para las familias, incluso daños visibles al pavimento por el mismo problema.