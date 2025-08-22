Habitantes del poniente de Hermosillo reiteraron este jueves su llamado a un diálogo público con autoridades estatales para discutir la construcción de viviendas en el predio Cadam.

Vecinos del poniente de Hermosillo sostuvieron este jueves 21 de agosto su tercera reunión en las inmediaciones del Estadio Fernando Valenzuela, donde reiteraron su llamado a las autoridades estatales para establecer un diálogo público en torno al proyecto de construcción de viviendas en el predio CADAM.

Rafael Flores, uno de los representantes del movimiento vecinal, informó que el miércoles 20 de agosto recibieron una propuesta de reunión por parte de autoridades estatales. Sin embargo, aclaró que los residentes consideran necesario un encuentro abierto, en un espacio público, con la participación de todos los habitantes de la zona.

"Agradecemos que las autoridades ya se hayan puesto en contacto con nosotros, pero consideramos que la forma en la que se propuso el diálogo no es la idónea para llegar a una solución efectiva. Por la naturaleza del asunto, lo mejor es que podamos reunirnos en estas instalaciones, en un lugar público" , señaló.

Durante el encuentro se dio lectura a un posicionamiento vecinal en el que solicitaron que el proyecto habitacional sea reubicado hacia una zona con mayor capacidad de desarrollo urbano. Argumentaron que la construcción en el predio Cadam podría generar saturación vial, deficiencia en servicios como agua potable y drenaje, además de una mayor densidad poblacional que comprometería la calidad de vida en el sector.

"Consideramos que la ubicación del predio del Cadam presenta condiciones que podrían comprometer la vialidad, generar saturación urbana, deficiencias de servicios y problemas de accesibilidad que ya son vulnerables en la zona" , expresaron.

Por ahora, los vecinos descartaron realizar bloqueos u otras manifestaciones en distintos puntos de la ciudad y confirmaron que permanecerán atentos al llamado de las autoridades estatales para acordar una mesa de diálogo.

Las inconformidades de los residentes de colonias y fraccionamientos como Basalto, Mediterráneo, Altozano, Rivello, Corceles y Las Provincias surgieron el martes 19 de agosto, un día después del anuncio oficial del proyecto de vivienda de interés social impulsado por el gobierno federal.