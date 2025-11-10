El encuentro reunirá a los principales agentes, empresarios y especialistas del sector inmobiliario del norte del país

El próximo 20 de noviembre, se llevará a cabo en Hermosillo la tercera edición de Real Estate Summit Next Connect 2025, un encuentro que reúne a agentes, empresarios y especialistas del sector inmobiliario en el complejo Los Lagos Club Campestre para impulsar la profesionalización.

Al tratarse del evento más importante del Norte de México, regresa con un formato renovado para crear una experiencia integral que conecta asesores, líderes y expertos en tendencias.

El presidente regional de Next, José Sierra, destacó que tras celebrarse en Sacramento y Phoenix, la tercera edición será en Hermosillo:

“Queremos motivar y promover la interacción del sector en el estado. Hemos preparado conferencias de primer nivel y espacios de intercambio entre los principales actores inmobiliarios” , explicó.

Entre los ponentes confirmados se mencionó a Alfonso Lira, líder de la industria y fundador de grupo Mochomos, así como a Chucho Ramírez, campeón del mundo sub-17 con México, dentro del programa del jueves 20 de noviembre.

Por su parte, Roberto Zuzuarregui, director de operaciones Next, resaltó que el evento busca fortalecer alianzas entre profesionales de distintas regiones del país.

“Nuestra visión es brindar todas las herramientas que un asesor inmobiliario necesita para crecer y consolidar negocios sustentables” , indicó.

El boleto general tiene un costo de 2, 500 pesos, e incluye la cena de bienvenida del 19 de noviembre, el acceso completo a las conferencias y la cena de clausura. Los asesores afiliados a Next podrán adquirirlo con facilidad de pago, al apartarlos con 500 pesos y cubrir el resto en tres meses.

Asimismo, se ofrecerá transporte opcional desde Hermosillo hacia San Carlos, con un costo de 550 pesos. Allá será sede del evento del viernes 21 para una jornada recreativa con recorridos y paseos en actividades deportivas.