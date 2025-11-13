Un cortocircuito en un transformador, presuntamente provocado por una paloma electrocutada, obligó a evacuar a 48 menores, 10 docentes, 10 adultos mayores y 15 trabajadores del Jardín de Niños Burbujas y la Casa de los Abuelos Olivares.

Un cortocircuito en un transformador del sector provocó la evacuación preventiva de un jardín de niños y de una casa de día para adultos mayores en la colonia Olivares, donde 48 menores, 10 docentes, 10 personas de la tercera edad y 15 trabajadores fueron resguardados sin que se reportaran daños mayores.

El incidente se registró en la calle Tabasco, entre avenida Olivares y Callejón Santa Ana, donde se ubican el Jardín de Niños Burbujas y la Casa de los Abuelos Olivares. De acuerdo con el reporte, primero se presentó un apagón en la zona y, al restablecerse el suministro, se percibió un posible cortocircuito, lo que activó de inmediato el protocolo de evacuación.

Personal docente desalojó a las niñas y los niños hacia un punto seguro, mientras que el personal de la Casa de los Abuelos hizo lo propio con las personas adultas mayores que se encontraban realizando actividades matutinas.

En cuestión de minutos arribaron al sitio unidades de Bomberos de Hermosillo, Protección Civil municipal, Cruz Roja y la Policía de Tránsito, que procedieron a cerrar la circulación vehicular para permitir las maniobras de emergencia.

En transmisión en vivo para Expreso, se observó a elementos de Bomberos trabajando sobre la azotea de la Casa de los Abuelos y en el área de paneles solares del preescolar, revisando la instalación eléctrica y descartando riesgos de incendio o nuevos cortos.

¿Qué acciones tomaron las autoridades?

El comandante Francisco Matty Ortega, jefe del Departamento de Bomberos de Hermosillo, explicó que el incidente se originó en un transformador cercano.

Se generó un problema en uno de los transformadores de aquí del sector; al ir a revisar vimos que había una paloma electrocutada, lo que suponemos que generó un corto, un breve apagón y posteriormente estos problemas Francisco Matty Ortega

Departamento de Bomberos de Hermosillo

Añadió que se solicitó la presencia de inspectores de Protección Civil para evaluar las condiciones de seguridad en ambos inmuebles y que ya se había dado aviso a la Comisión Federal de Electricidad para la revisión técnica del transformador y la aplicación de los protocolos correspondientes.

En total, detalló, fueron evacuados 48 menores y 10 docentes del Jardín de Niños Burbujas, además de 10 personas de la tercera edad y 15 trabajadores de la Casa de los Abuelos Olivares.

Paramédicos de Cruz Roja valoraron a las personas adultas mayores y al personal, principalmente por presión arterial y posibles cuadros de crisis nerviosa. De acuerdo con los reportes en el lugar, todas las personas se encontraban estables y no se registraron lesiones de gravedad.

Durante varios minutos, la calle Olivares permaneció cerrada a la altura de la Tabasco, mientras Bomberos verificaba que no hubiera indicios de fuego, humo o daño estructural en los inmuebles. Las autoridades informaron que no se permitirá el reingreso de niñas, niños ni adultos mayores hasta que se descarte por completo cualquier riesgo en la instalación eléctrica.

Protección Civil y Bomberos reiteraron el llamado a la población y a los responsables de planteles y centros de atención a personas vulnerables a mantener actualizados sus protocolos de evacuación y reportar de inmediato cualquier falla eléctrica, chispas o explosiones en transformadores o cableado urbano.