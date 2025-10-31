Policías municipales detuvieron a una persona armada con un fusil de asalto en Leo Sandoval y Agua Nueva, colonia Los Manantiales, al norte de Hermosillo, luego del reporte de una persona lesionada por arma de fuego.

De acuerdo con el parte preliminar, los agentes acudieron al llamado vecinal y ubicaron a un individuo armado, que fue asegurado y trasladado para su puesta a disposición.

La persona lesionada recibió atención médica; su identidad y estado de salud no han sido informados oficialmente.



