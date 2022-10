¿Qué es la democratización universitaria? Imparten conferencia en Unison

La democratización universitaria lucha por que a través de mecanismos de consulta, la comunidad educativa pueda ser tomada en cuenta en la toma de decisiones de las instituciones universitarias públicas.

Para platicar de la importancia de la democratización de las universidades públicas en el país, Alejandro Antonio Torres, estudiante de la UNAM, viajó a Hermosillo para impartir una conferencia en la Universidad de Sonora.

“Estamos aquí para hablar de la democratización de las universidades públicas en el país, no solamente sobre lo que ocurre aquí en la Universidad de Sonora, sino que identificamos que hay una demanda generalizada en el país porque haya avances democráticos, en todos los espacios de la vida públicas en general, y uno de ellos son las universidades públicas”, comentó.

Explicó que el país enfrentó un periodo en el que se trató de privatizar varios sectores, entre ellos la educación, y fue cuando Ernesto Zedillo fungió como Secretario de Educación Pública que el tema comenzó a avanzar.

“Ernesto Zedillo era secretario de educación pública, eliminó la obligatoriedad de parte del estado para hacer valer el derecho a la educación superior y se quedó sólo en la educación básica, desde ese entonces, avanzó de forma importante la privatización de la educación superior, proliferaron en el país las universidades privadas, se generó un mercado muy grande y en las pocas universidades públicas se precarizaron las condiciones laborales para trabajadores y académicos. En muchos casos se impusieron exámenes de admisión, se cobran cuotas, en varias de las universidades se han cambiado los planes de estudio, no para devolverle a la sociedad un poco de lo que ha contribuido a través de los impuestos, sino que se han hecho en muchos de los casos planes de estudios que sirven al interés de las grandes empresas", aseveró.

El estudiante compartió que se están planteando varias cosas desde el frente de Universitarios por la Democratización en el centro del país, quienes buscan terminar con la corrupción al interior de las universidades, esto implica que haya mayor transparencia y democratización, para que la comunidad universitaria pueda decidir sobre el uso del presupuesto público y se destinen los recursos a donde más se necesiten.

“Nos emociona que en otras partes del país esté la misma lucha, porque no sólo es por nosotros, no sólo es por quienes estamos ya en una universidad, sobre todo cuando algunos padecemos condiciones poco favorables, también es por los miles de jóvenes que han sido rechazados de las universidades públicas y con quienes el estado no ha querido hacer valer su derecho a la educación superior”, agregó.

