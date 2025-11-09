Colonias al sur de Hermosillo tendrán baja presión de agua por reparaciones
Agua de Hermosillo anunció que realiza mantenimiento en línea de conducción en sector Cuba y Mejía
Agua de Hermosillo informó que personal técnico lleva a cabo trabajos de mantenimiento en una línea de conducción de agua potable, en el sector de Cuba y Mejía, lo que requiere el cierre temporal de válvulas reguladoras en la zona.
Durante la ventana operativa, estimada en cuatro horas, se presentará baja presión o intermitencia en el servicio en las colonias:
- Camino Real
- Nueva Castilla
- Ampliación Ladrilleras
- Misión
- Misioneros
- Cerro Colorado
- Y zonas aledañas
La paramunicipal explicó que las maniobras son necesarias para garantizar la seguridad del personal y de la infraestructura, por lo que se mantendrá el área sin flujo mientras se desarrollan los trabajos.
Si no hay contratiempos, las válvulas se reabrirán al concluir las labores y el suministro se normalizará de forma gradual por sectores.
Agua de Hermosillo exhortó a los usuarios a utilizar racionalmente el agua almacenada en tinacos o contenedores para cubrir sus necesidades básicas, y recordó que la recuperación total de la presión será progresiva.