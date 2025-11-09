Agua de Hermosillo anunció que realiza mantenimiento en línea de conducción en sector Cuba y Mejía

Agua de Hermosillo informó que personal técnico lleva a cabo trabajos de mantenimiento en una línea de conducción de agua potable, en el sector de Cuba y Mejía, lo que requiere el cierre temporal de válvulas reguladoras en la zona.

Durante la ventana operativa, estimada en cuatro horas, se presentará baja presión o intermitencia en el servicio en las colonias:

Camino Real

Nueva Castilla

Ampliación Ladrilleras

Misión

Misioneros

Cerro Colorado

Y zonas aledañas

La paramunicipal explicó que las maniobras son necesarias para garantizar la seguridad del personal y de la infraestructura, por lo que se mantendrá el área sin flujo mientras se desarrollan los trabajos.

Si no hay contratiempos, las válvulas se reabrirán al concluir las labores y el suministro se normalizará de forma gradual por sectores.

Agua de Hermosillo exhortó a los usuarios a utilizar racionalmente el agua almacenada en tinacos o contenedores para cubrir sus necesidades básicas, y recordó que la recuperación total de la presión será progresiva.