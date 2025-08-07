Habitantes de Puerta Real, Hermosillo, se manifestaron el jueves frente a las oficinas de la CFE en Las Quintas, exigiendo respuestas tras años de apagones prolongados.

Vecinos de las etapas 2 y 4 del fraccionamiento Puerta Real se concentraron en las oficinas de la CFE ubicadas en colonia Las Quintas, para denunciar la frecuencia y duración de los cortes de luz que los afecta cada verano.

Si bien la CFE señala que los cortes son consecuencia de daños por vandalismo en una línea subterránea que atraviesa un lote baldío, los residentes argumentan que se trata de una falla estructural derivada de la falta de mantenimiento y del uso prolongado de transformadores sin reemplazo.

Los apagones, muchos de ellos superiores a 20 horas, han provocado la pérdida de electrodomésticos, la descomposición de alimentos, y gastos adicionales para algunas familias que se han visto obligadas a pagar hospedaje durante las noches de calor extremo, que en Hermosillo supera los 47 °C.

Patricia Álvarez, presidenta del comité vecinal, criticó la ausencia de comunicación proactiva por parte de la CFE y relató la decepción tras reuniones previas donde no hubo compromisos firmes. No obstante, tras la protesta, se anunció la posibilidad de cambiar a un sistema aéreo para mejorar la distribución del servicio eléctrico

La comunidad exige una solución estructural definitiva por parte de la CFE antes de que la crisis se profundice.