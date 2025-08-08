Protección Civil de Sonora y Secretaría de Salud colaboran para ayudar a población afectada por apagones en Hermosillo.

A raíz de los recientes apagones que afectaron a varias colonias en Hermosillo, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora puso en marcha acciones de emergencia para atender a la población afectada.

Las interrupciones en el suministro eléctrico, sumadas a las altas temperaturas propias del mes de agosto con sensación térmica cercana a los 50 grados centígrados, generaron una situación crítica para los habitantes de diversas zonas del norte.

En colaboración con la Secretaría de Salud, personal de Protección Civil realizó recorridos por las colonias más afectadas, como Paseo del Pedregal, Puerta del Rey, Tierra Nueva, Villa Verde, Cerrada Platino y Cerrada Diamante.

En estas áreas, se ofreció agua y suero para evitar deshidratación, especialmente en familias que carecían de electricidad para ventilarse con abanicos y aires acondicionados.

Una de las familias afectadas fueron los Leyva, quienes, para proteger del calor extremo a su bebé de dos meses, lo tuvieron bajo un árbol debido a la falta de energía en su hogar, el día miércoles.

Afortunadamente, el jueves, la familia se retiró de su domicilio para salvaguardar la salud del bebé, mientras que el resto de los vecinos finalmente recuperaron el servicio eléctrico, aunque los apagones continuaron intermitentes en algunas zonas.

Por otra parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil también llevó a cabo acciones similares con dependencias de Empalme para entregar agua y suero a la población.

Cabe mencionar que en caso de presentarse problemas por el calor y fallas eléctricas que afecten a las personas, se puede llamar al 9-1-1 y contactar al DIF Sonora para solicitar apoyo.