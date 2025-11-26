El exdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo, Guillermo Moreno, señala que cualquier reestructuración en la materia debe enfocarse en la responsabilidad ciudadana y en la resiliencia cultural, asegurando que solo con un cambio de hábitos se evitarán tragedias futuras.

La discusión sobre la reestructuración de la Protección Civil en Hermosillo exige una evaluación profunda que trascienda la aplicación de la ley. Guillermo Moreno, expresidente de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo y actual presidente de la asociación civil INCIDE, enfatiza que la solución a los problemas de prevención y seguridad debe incluir un componente cultural y social que eluda la simple imposición gubernamental.

Moreno subraya que, si bien existen leyes y normativas suficientes en la materia, su cumplimiento a menudo se ve obstaculizado por la falta de voluntad y de conciencia ciudadana. El experto argumenta que el problema resulta multifactorial y exige que tanto el gobierno como la población asuman sus responsabilidades correspondientes.





El concepto de resiliencia debe ser un pilar en la estrategia local. Moreno explica que esta cualidad implica aprender de las tragedias y los desastres para no solo volver a una supuesta normalidad, sino para mejorar las condiciones preexistentes. Esta perspectiva se trabaja activamente desde organizaciones civiles, buscando inculcar la capacidad de adaptación y superación en la comunidad.

La experiencia de Moreno en diversos ámbitos (gubernamental, empresarial, académico y mediático) le proporciona una óptica integral del contexto. Observa que el incumplimiento no es unilateral. Insiste en que si la materia prima —la ciudadanía— no experimenta un cambio de mentalidad, el problema persiste. Afirma que no sorprendería que eventos similares se repitan dentro de diez años si no se rompe con el actual patrón cultural.





Hábitos preventivos

El cambio de mentalidad se equipara a transformaciones sociales que demoraron décadas, pero resultaron exitosas. Moreno cita dos ejemplos claros: las campañas para no fumar en lugares públicos y el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Estas normativas, que en el pasado generaron resistencia, se consolidaron en las nuevas generaciones mediante un proceso cultural que se extendió por 20 años.

La clave radica en educar a los niños y jóvenes en temas preventivos y, sobre todo, en la importancia del autocuidado. El experto cuestiona por qué la autoridad debe obligar a los ciudadanos a protegerse. Enfatiza que los empresarios no deberían esperar a ser multados o inspeccionados para instalar detectores de humo o sistemas de aspersores de agua en sus negocios o viviendas.





Deber ciudadano

El concepto del autocuidado se aplica tanto a la vida personal como a los negocios. La prevención debe entenderse como un beneficio propio, no como un gasto o una imposición externa. Moreno reconoce y aplaude las acciones recientes de las autoridades municipales y estatales para mejorar la prevención. Sin embargo, recalca que muchas de estas medidas, como la profesionalización y el aumento de presupuesto en áreas preventivas, se impulsaron desde la sociedad civil y especialistas hace más de una década.

El exdirector enfatiza que las acciones actuales, aunque bienvenidas, no descubren el hilo negro. Confirma que la falta de inspectores suficientes en las áreas municipales es un problema documentado y reconocido desde hace años. Para una ciudad con un volumen de negocios como Hermosillo (aproximadamente 34 mil), resulta inviable fiscalizar la totalidad con una plantilla reducida de inspectores.





Ley y obligación

Moreno también aclara que la ley establece al ciudadano como sujeto obligado de su propio cuidado. Utiliza el ejemplo de la licencia de conducir: la policía no acude al domicilio para invitar a tramitarla; es una obligación del ciudadano. De igual forma, poseer la licencia de funcionamiento o implementar medidas de seguridad es un deber legal del propietario de un negocio.

El problema se vuelve multifactorial cuando la ciudadanía considera las inspecciones como actos meramente recaudatorios o requisitorios, ignorando que la ley ya exige dichas acciones. Es un ciclo cultural que debe romperse.

Para generar un cambio sostenible, el experto propone incluir a los medios de comunicación como agentes de cambio. Sugiere que los medios aprovechen su fuerza e impacto para convertirse en medios preventivos permanentes, en lugar de ser únicamente informativos cuando ocurre un desastre. En síntesis, la mejora de la Protección Civil radica en verla como una responsabilidad cultural intrínseca, y no como una obligación impuesta por una sanción.