De acuerdo con MeteoAlert, se observan cortinas de lluvia al surponiente de Hermosillo rumbo al Real del Catorce. La probabilidad de precipitación en la capital sonorense será del 40% entre las 2 y 5 de la tarde.

El meteorólogo Jesús Antonio Juvera, a través de MeteoAlert, informó que las primeras cortinas de lluvia ya son visibles hacia el sector surponiente de Hermosillo, con dirección al Real del Catorce.

El especialista indicó que, conforme avance la tarde, estas formaciones podrían extenderse hacia la ciudad.

Según el pronóstico, la ventana de mayor probabilidad de precipitación será de las 14:00 a las 17:00 horas, con una estimación del 40%.

Estas condiciones se deben al ingreso de brisa marina que favorece la inestabilidad en la región.

Protección Civil sugiere a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones al conducir, ya que los chubascos aislados podrían reducir la visibilidad y generar encharcamientos en vialidades de la ciudad.



