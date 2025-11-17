La víctima, de 19 años, fue rescatada del interior de un auto Aveo

Tres personas, dos adultos y un adolescente de 15 años, fueron detenidas por policías municipales luego de que un joven de 19 años fuera presuntamente subido a la fuerza a un vehículo y golpeado en calles del fraccionamiento Privadas del Rey.

El incidente ocurrió alrededor de las 05:10 horas del domingo en el cruce de Carlos B. Maldonado y Cuevas. Según el reporte, los agentes sorprendieron a Jesús Antonio “N”, de 23 años; Javier Isaac “N”, de 22; y al menor de edad, agrediendo físicamente a la víctima.

Los oficiales informaron que el joven estaba dentro de un Chevrolet Aveo modelo 2017, color guinda, donde fue rescatado y puesto a salvo.

Tras el aseguramiento, los tres presuntos agresores fueron turnados al Ministerio Público para determinar su situación legal.