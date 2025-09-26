El vicefiscal Jesús Moreno Cruz informó que se solicitará prisión preventiva para un guardia de seguridad privada que realizó disparos al aire cerca de un plantel escolar en la colonia Villa de Seris, Hermosillo.

La Fiscalía de Sonora informó que se pedirá prisión preventiva para un guardia de seguridad privada que realizó disparos al aire el jueves 25 de septiembre en inmediaciones de un plantel escolar en la colonia Villa de Seris, Hermosillo.

De acuerdo con el vicefiscal de investigaciones, Jesús Moreno Cruz, el hombre cuenta con permiso de portación de arma, pero argumentó que accionó su arma tras haber sido víctima de un intento de robo.

Moreno Cruz explicó que se solicitará la revocación del permiso de portación de arma, además de prisión preventiva por uso indebido de arma de fuego.

“Se aseguró a la persona; él argumentó que había sido sujeto de un robo. No había personas ni moradores en esa área y tampoco se registran casas cercanas”, señaló el vicefiscal.

El funcionario aclaró que los disparos se realizaron hacia el cielo y que no hubo riesgo para personas en el lugar.



