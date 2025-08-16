El encuentro se desarrolla este 16 y 17 de agosto en Hermosillo con el objetivo de fortalecer una cultura de prevención, cuidado y buen trato dentro de la Iglesia.

El Primer Seminario Arquidiocesano de Prevención 2025 se lleva a cabo este 16 y 17 de agosto en Hermosillo, Sonora, con la finalidad de profundizar en la realidad de la Iglesia y fortalecer el compromiso con una cultura del buen trato, la prevención y la protección de los más vulnerables.

El evento cuenta con la participación de especialistas y voces relevantes en el tema, entre ellos el Dr. Jordi Bertomeu, Monseñor Francisco Javier Acero López, el Dr. Daniel Portillo y la Lic. Luz Elena Bracamontes, quien comparte un testimonio sobre la construcción de la protección a través de acciones concretas.

Programa de actividades

Sábado 16 de agosto : 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

: 8:30 a.m. a 7:00 p.m. Domingo 17 de agosto: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

El seminario renueva el compromiso de la Iglesia con la prevención y el cuidado, generando un espacio de reflexión y acción para consolidar una cultura de protección dentro de la comunidad.



