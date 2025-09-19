El presidente municipal Antonio Astiazarán presenta su Primer Informe de Gobierno, donde expone avances y proyectos dirigidos a la transformación de Hermosillo, con énfasis en infraestructura, desarrollo económico y servicios públicos.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, rinde este viernes su Primer Informe de Gobierno, en el que presenta los resultados de su administración y los proyectos que buscan consolidar el crecimiento de la capital sonorense.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que el objetivo central de su gestión ha sido impulsar la transformación de Hermosillo a través de mejoras en infraestructura, fortalecimiento de los servicios públicos y la atracción de nuevas inversiones.



