El Ayuntamiento de Hermosillo lanzó la edición 2025 del Presupuesto CRECES, que destina 100 millones de pesos a proyectos propuestos y votados por la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Hermosillo anunció el arranque de la consulta ciudadana Presupuesto CRECES 2025, ejercicio en el que los habitantes podrán decidir directamente en qué proyectos se aplicarán 100 millones de pesos de recursos públicos.

Desde 2022, el programa ha destinado 180 millones de pesos a obras definidas por votación ciudadana. En sus primeras tres ediciones, los montos fueron de 40, 60 y 80 millones, respectivamente, con proyectos como rehabilitación de parques, construcción de canchas, modernización de centros comunitarios, andadores del programa Camina Segura y Centros de Respuesta Inmediata para seguridad pública.

Nueva modalidad y proyectos ganadores

A partir de 2024 se incluyó una categoría de alcance municipal con una inversión de 20 millones de pesos, que se destinó a la construcción del parque lineal en el bulevar Lázaro Cárdenas. Además, se mantiene la elección de un proyecto por cada zona y seis más en los sectores de la ciudad.

Cómo participar en 2025

La convocatoria de recepción de propuestas estará abierta hasta el 30 de septiembre y las votaciones se realizarán del 27 de octubre al 21 de noviembre. Los ciudadanos podrán emitir su voto de forma digital en el portal presupuestocreces.hermosillo.gob.mx o a través del chatbot “Hola” vía WhatsApp al número 6621550100.

Para quienes prefieran hacerlo presencial, se instalarán urnas electrónicas los días 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de noviembre en diferentes colonias urbanas y comunidades rurales.

Transparencia y participación ciudadana

El Ayuntamiento destacó que este mecanismo fortalece la democracia participativa al permitir que los propios vecinos prioricen las obras que consideran más necesarias para sus entornos.