El ponente señaló que la resiliencia no consiste únicamente en resistir las dificultades, sino en convertir cada reto en una oportunidad de crecimiento personal y colectivo.

Este martes se realizó en Hermosillo la conferencia magistral 'La verdadera resiliencia: de aguantar a transformar la realidad' a cargo de Henry Adolfo Peralta Buritacá, director general de Soluciones Resilientes.

El ponente señaló que la resiliencia no consiste únicamente en resistir las dificultades, sino en convertir cada reto en una oportunidad de crecimiento personal y colectivo. Explicó que esta capacidad implica replantear la forma en que enfrentamos las adversidades, comprenderlas desde una perspectiva más amplia y utilizar las experiencias vividas para fortalecer nuestras habilidades emocionales.

“Nos han enseñado que la resiliencia es el aguante, resignación, cuando es transformar la realidad, pasar de convertirla en aguante para volverla transformadora que haga que aprendizajes de las crisis pasadas nos permitan no volver a tener esa crisis” ,expresó.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, quien se encargó de la inauguración oficial destacó la importancia de realizar este tipo de eventos y de crear alianza en los diferentes organismos de la sociedad y empresariales.

“Este tipo de encuentros sirve para visualizar que nos toca hacer a cada quien,siempre he pensado que es mucho más fácil, práctico y económico prevenir los problemas que arreglarlos, a lo largo de mi trayectoria he sido testigo de lo que la irresponsabilidad lleva a la pérdida de daños materiales importantes sino desafortunadamente de vidas. Por eso celebro este evento” ,expresó.

Durante el evento también se anunció la conformación del Consejo Alianza por la Cultura de la Resiliencia (Alcure), el cual tendrá la responsabilidad de acudir a instituciones públicas y privadas para promover la creación de espacios dedicados a fomentar la conciencia y práctica de valores humanos.

Así mismo Jesús Guillermo Moreno Ríos presentó su libro titulado 'El Cubo de la Resiliencia', cuyo ejemplar aborda una forma práctica y accesible de enfrentar los desafíos diarios. En un entorno que parece volverse más caótico cada día, donde los problemas se acumulan y las soluciones parecen insuficientes, esta herramienta propone un método claro y estructurado para transformar situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento.