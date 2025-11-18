En la intervención se aseguraron trece envoltorios de 'cristal' y dos motocicletas sin placas, aunque no hubo personas detenidas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que la tarde del martes 18 de noviembre se realizó un cateo en la colonia Adolfo López Mateos de Hermosillo como parte de las investigaciones por el asesinato de un elemento de Seguridad Pública Municipal ocurrido la noche previa.

El operativo inició a las 16:52 horas en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Amapolas y Tabachín. La diligencia fue ejecutada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Seguridad Pública Municipal, en seguimiento directo al ataque armado registrado el 17 de noviembre en el que un oficial de Tránsito perdió la vida.

Durante el cateo se aseguraron 13 envoltorios de plástico que contenían droga sintética conocida como 'cristal', además de dos motocicletas modelo 2018 sin placas: una Italika Forza en color negro con azul y una Kurazai Classic en color negro con plateado.

La Fiscalía precisó que no hubo personas detenidas en el lugar. Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), que continuará con la investigación para identificar a los responsables.

La institución reiteró que las diligencias forman parte del operativo desplegado tras la agresión contra los agentes municipales y que se mantiene la coordinación con autoridades federales y municipales para el esclarecimiento del caso.