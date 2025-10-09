Un trabajador sufrió una accidente mientras instalaba un anuncio luminoso la noche del miércoles

El hombre que resultó lesionado el pasado miércoles 8 de octubre en el Mercado Municipal de Hermosillo, mientras realizaba labores de mantenimiento, sufrió una caída y no una descarga eléctrica, informó Armando Castañeda Sánchez, coordinador Estatal de Protección Civil.

"Autoridades locales atendieron una caída de una persona que estaba realizando mantenimientos preventivos en la puerta del Mercado Municipal el tema se atendió de manera inmediata obviamente la persona recibió atención médica que es lo más importante" , dijo.

Para prevenir accidentes de este tipo, se recomendó asegurar correctamente las escaleras y, de ser posible, contar con una persona que las sostenga mientras se realizan los trabajos.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:50 horas del miércoles 8 de octubre. Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo atendieron al afectado y revisaron el área para determinar si la causa del percance fue un desperfecto en la instalación de las lámparas o alguna falla en el inmueble.

El director de Bomberos, Francisco Matty Ortega, informó que el reporte se recibió a las 18:40 horas a través del 911 y que, según los primeros datos, el trabajador se encontraba instalando un anuncio luminoso.

El hombre recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar y, una vez que logró estabilizarse parcialmente, fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica.