Agua de Hermosillo informó que trabajos en una tubería en calle Castellana y Andador Vigo provocarán variaciones en el suministro de agua este sábado.

El organismo operador de agua en Hermosillo informó que durante la noche de este viernes 21 de noviembre se realizó el control de una tubería de conducción de 4 pulgadas, ubicada en calle Castellana y Andador Vigo, al sur de la ciudad.

Debido a estas maniobras, se prevé una variación en el servicio de agua durante la mañana de este sábado 22 de noviembre en algunas siguientes colonias.

Colonias que se verán afectadas

Las Granjas

Fuentes del Mezquital

Sectores aledaños

El personal operativo estima que los trabajos concluirán alrededor de la 1:00 p.m., y que la recuperación del servicio será gradual, normalizándose durante el transcurso del turno vespertino.

Finalmente, AguaH recomendó a los usuarios hacer un uso racional del agua almacenada en tinacos o contenedores para cubrir sus necesidades básicas mientras se restablece por completo el suministro.