Agua de Hermosillo interconectará una línea de doce (12) pulgadas en bulevar Colosio y Solidaridad este viernes 31 de octubre de 2025.

Agua de Hermosillo realizará trabajos de interconexión en una línea de conducción de agua potable de doce pulgadas en el cruce de bulevar Colosio y Solidaridad.

Para ejecutar las maniobras, se cerrarán válvulas de control a partir de las 9:00 h y se prevé concluir a las 21:00 h; el restablecimiento será gradual.

La paramunicipal informó que las labores requieren mantener el área sin flujo para garantizar seguridad del personal y de la infraestructura.

Durante la ventana operativa se presentará baja presión o intermitencia en las colonias:

Palmar del Sol

Los Arcos

Villa Sol

Valle del Lago

Las Quintas

Residencial de Anza

Alcalá Residencial

Quinta Galicia

Paseo del Sol

Llano Verde

Catarina Residencial

Los Portales

Casa Grande

Flamingos

Si no hay contratiempos, las válvulas se reabrirán a las 21:00 h del mismo día y el servicio se normalizará por sectores.

Se anticipan presiones menores al promedio y posibles periodos cortos sin suministro en horas de alta demanda; el tránsito en zona de obra podría reducirse por presencia de cuadrillas.

AguaH pidió uso racional del líquido almacenado en tinacos o contenedores para cubrir necesidades básicas mientras duran los trabajos y recordó que la recuperación de presión es progresiva.