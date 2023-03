Ya hubo respuesta a la petición de regresar el nombre del Camino del Seri

A un mes de que se haya aceptado el cambio del nombre de esta importante vialidad a "Javier Gándara Magaña", ya hay respuestas a las quejas que puso la comunidad.

A un mes de que en Sesión Ordinaria del Cabildo de Hermosillo, los regidores votaran a favor de la solicitud de cambio de nombre del bulevar Camino del Seri por Javier Gándara Magaña un grupo de ciudadanos inconformes presentó firmas en contra de la decisión y ya recibieron respuesta del Municipio.

Florencio Díaz Armenta, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo resaltó que respecto al cambio de nombre fueron empresarios quienes presentaron la solicitud y cumplieron con todos los requisitos necesarios, entre estos las firmas de aprobación del 94 por ciento de los vecinos cercanos al bulevar Camino del Seri, lo cual se aprobó en Cabildo.

Agregó que las personas inconformes ante el proceso también presentaron firmas y se les atendió, respecto a ello Gianco Urías Abundis, vecino del sector, informó que recibió la respuesta de parte del Ayuntamiento de Hermosillo ante el recurso de inconformidad y la analizarán.

“Vamos a continuar, ayer recibimos una notificación, ahorita la estamos estudiando con un grupo de abogados, el Ayuntamiento está en esa contestación no valorando que incumplieron con al menos dos artículos de su reglamento de nomenclatura, estaremos estudiando la respuesta para dar una manifestación concreta”, indicó.

El vecino del sector del Camino del Seri, apuntó, que ya se cumplió un mes desde que Cabildo cambió el nombre al bulevar por el del exalcalde de Hermosillo, Javier Gándara Mañana, sin pensar en las afectaciones que esto provocará en la población y en los negocios.

“El Camino del Seri nunca fue terminado por Javier Gándara, el 90 por ciento de todo el bulevar que son 11 kilómetros no cuentan con las banquetas, es una obra no terminada, el fin de semana salió una fake news que decía que Javier Gándara declinaba pero no declinó fue falso”, manifestó.