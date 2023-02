Sindicato cierra acceso a banco en centro de Hermosillo

Un contingente de al menos 60 personas realizó este viernes el cierre de las instalaciones de una institución bancaria que se ubica en Yáñez y Serdán.

Desde las 07:30 los integrantes del sindicato independiente arribaron a las instalaciones donde cerraron cada uno de los accesos.

En el lugar se pudo observar a los coordinadores del grupo, quien indicaban que la instrucción era no dejar entrar al personal ni los usuarios a las instalaciones del banco.

Uno de los manifestantes explicó que el motivo de la protesta es la falta de respuesta del banco, ante un supuesto extravío de dinero en sus cuentas bancarias.

Aseveró que este problema se presentó desde hace un mes y no se ha tenido una solución satisfactoria.

Más de 700 trabajadores

Comentó que en este caso son seiscientos trabajadores los que enfrentan está problemática.

De acuerdo al manifestantes, son recursos por el orden de 800 mil pesos que afirman no aparecen en sus cuentas bancarias.

"No nos están queriendo regresar el dinero de nuestras cuentas, que son como ochocientos mil pesos, pero nosotros no creemos, nuestro técnico especialista dice que no fue así", sentenció.

Recordó que se trata de la segunda manifestación. Que se realiza a las afueras de la institución bancaria.

"No va a haber acceso, nada estamos esperando que se reúnan las suficientes personas para iniciar con el cierre", abundó.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal para vigilar el desarrollo de la manifestación.