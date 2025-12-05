Esperan que el suministro se normalice a partir de este sábado 6 de diciembre.

Agua de Hermosillo informó que se lleva a cabo una exploración especial con equipo de detección de fugas en la colonia Centenario, luego de identificar un posible escurrimiento interno que no es visible en superficie y que ha provocado variaciones en el servicio de agua potable.

Personal técnico y operativo mantiene un monitoreo constante con geófonos y otros equipos especializados para localizar el punto exacto del escurrimiento. Durante la tarde de este viernes, se realizará una revisión en las calles Galeana y Morelia, donde cuadrillas apoyadas con maquinaria y herramientas ejecutarán maniobras para atender la incidencia.

Trabajos en proceso

De acuerdo con el organismo, las bajas presiones e intermitencias registradas en las últimas horas afectan a los residentes de las colonias Centenario, Las Palmas, La Mosca, San Antonio y zonas cercanas.

Agua de Hermosillo estimó que la situación podría quedar resuelta a la brevedad, con la expectativa de que el suministro se normalice a partir de este sábado 6 de diciembre, siempre que no surjan contratiempos. El Organismo Operador agradeció la comprensión de los usuarios ante estas labores necesarias para mantener en condiciones óptimas la red de agua potable.