Siete personas murieron y 24 resultaron heridas tras el volcamiento de un autobús de la línea Tufesa

El conductor del autobús de la línea Tufesa que volcó el pasado 17 de octubre en la carretera internacional Hermosillo–Guaymas, quien huyó del lugar podría enfrentar hasta 28 años de prisión, informó Martha López Holguín.

La directora general de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), informó que el chofer ya fue señalado como responsable del accidente que cobró la vida de siete personas y dejó 24 lesionadas.

“Se han realizado diversas diligencias como colaboraciones de investigación a diversas partes del municipio y se ha logrado ya obtener los mandamientos judiciales y nos encontramos pues ahorita en la búsqueda y localización para la ejecución de dichos mandamientos”, estableció López Holguín.

Delitos que se les atribuyen

Añadió que el conductor enfrentará cargos por delito culposo derivado de un accidente de tránsito que provocó la muerte de una persona, además de lesiones y daños materiales. También se le imputa el delito de abandono de personas, ya que huyó del lugar después del percance.

Precisó que la empresa de transporte ha cooperado con la Fiscalía al entregar reportes y documentación que contribuyen a la investigación, mientras que la Secretaría de Salud continúa brindando atención y seguimiento a los heridos que permanecen hospitalizados.

Detalles del accidente



El volcamiento ocurrió alrededor de las 6:00 horas del viernes 17 de octubre en el kilómetro 234 del tramo Guaymas-Hermosillo. A bordo del autobús viajaban 31 pasajeros y dos conductores. La unidad salió de Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales, Sonora.

Las primeras investigaciones señalan que el conductor pudo haberse quedado dormido, lo que provocó que la unidad saliera del camino y volcara. Hasta el momento, no se han encontrado huellas de frenado o derrape en el lugar.

Víctimas del accidente



José Vega, responsable del Centro Regulador de Urgencias Médicas, informó el fin de semana que se habilitaron 10 hospitales para atender a los heridos, cuyo estado de salud iba de moderado a grave. Hasta este domingo, Tufesa reporta siete personas hospitalizadas, algunas en clínicas particulares y otras en hospitales públicos. Una de las pasajeras, María Elena Martínez Peña, fue trasladada a Culiacán con apoyo de la empresa.

Información extraoficial de las identidades de los fallecidos se ha compartido en redes sociales, entre las víctimas conocidas están: