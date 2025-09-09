Agentes municipales de Hermosillo atendieron este lunes diversas emergencias: una mujer embarazada, adultos mayores con problemas de salud y una menor lesionada.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo realizaron diversas acciones de apoyo ciudadano en distintos puntos de la ciudad, brindando primeros auxilios y traslados médicos durante su jornada de patrullaje.

07:50 horas , bulevar Navarrete y calle El Torreón : agentes atendieron a una menor de 14 años que sufrió laceraciones en la rodilla tras una caída; se le realizó curación en el lugar

08:30 horas , bulevar Las Torres y Maza de Juárez : oficiales auxiliaron a una mujer de 76 años con posible luxación en la rodilla derecha ; inmovilizaron la pierna para su atención médica

08:50 horas , calles Carlos Balderrama y José María Mendoza : agentes asistieron a una mujer de 29 años en labor de parto , cuyo traslado fue inmediato a la clínica 14

12:00 horas , bulevar Escalante y Tres : policías y bomberos apoyaron en abrir paso a un vehículo que transportaba a un hombre con preinfarto ; fue estabilizado y trasladado al Hospital General en ambulancia de Cruz Roja

15:36 horas, fraccionamiento Banus: con la patrulla E-291, trasladaron al Seguro Social de la colonia Modelo a un hombre de 79 años con dolor abdominal

Las intervenciones contaron con apoyo de personal médico, bomberos y Cruz Roja, garantizando una atención inmediata y oportuna a los afectados.



