Policías municipales auxilian a adultos mayores, mujer embarazada y menor
Agentes municipales de Hermosillo atendieron este lunes diversas emergencias: una mujer embarazada, adultos mayores con problemas de salud y una menor lesionada.
Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo realizaron diversas acciones de apoyo ciudadano en distintos puntos de la ciudad, brindando primeros auxilios y traslados médicos durante su jornada de patrullaje.
- 07:50 horas, bulevar Navarrete y calle El Torreón: agentes atendieron a una menor de 14 años que sufrió laceraciones en la rodilla tras una caída; se le realizó curación en el lugar
- 08:30 horas, bulevar Las Torres y Maza de Juárez: oficiales auxiliaron a una mujer de 76 años con posible luxación en la rodilla derecha; inmovilizaron la pierna para su atención médica
- 08:50 horas, calles Carlos Balderrama y José María Mendoza: agentes asistieron a una mujer de 29 años en labor de parto, cuyo traslado fue inmediato a la clínica 14
- 12:00 horas, bulevar Escalante y Tres: policías y bomberos apoyaron en abrir paso a un vehículo que transportaba a un hombre con preinfarto; fue estabilizado y trasladado al Hospital General en ambulancia de Cruz Roja
- 15:36 horas, fraccionamiento Banus: con la patrulla E-291, trasladaron al Seguro Social de la colonia Modelo a un hombre de 79 años con dolor abdominal
Las intervenciones contaron con apoyo de personal médico, bomberos y Cruz Roja, garantizando una atención inmediata y oportuna a los afectados.