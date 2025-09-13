El auxilio ocurrió la noche del viernes, tras la petición del esposo en la colonia Nuevo Sonora.

La pronta intervención de agentes preventivos permitió el traslado de una mujer de 21 años que se encontraba en labor de parto hacia el Centro de Salud de la comisaría Miguel Alemán.

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal de Hermosillo, los oficiales García Mariscal y Melendrez Moreno circulaban a las 21:40 horas del viernes por las calles Villedos y Palmitas, en la colonia Nuevo Sonora, cuando fueron abordados por un hombre que solicitó ayuda para su esposa, quien presentaba contracciones y estaba por dar a luz.

Los policías preventivos procedieron de inmediato a trasladarla en la patrulla hasta el centro médico más cercano, donde quedó bajo atención especializada.

La joven fue recibida en el área de urgencias del Centro de Salud de Miguel Alemán, donde personal médico continuó con la atención correspondiente para salvaguardar su salud y la de su bebé.