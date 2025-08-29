La Policía Preventiva y Tránsito de Hermosillo informó que acompañará las movilizaciones del Día de las Personas Desaparecidas.

El comisario general de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño, confirmó que la corporación apoyará en el operativo de seguridad y movilidad durante las marchas por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El funcionario explicó que mantienen comunicación con representantes de los colectivos desde hace cinco días para coordinar acciones que garanticen tanto el orden vial como la seguridad de los asistentes.

Durón Montaño detalló que una de las movilizaciones está programada para las 18:00 horas en el crucero de Rosales y Luis Encinas, donde se concentrarán las y los manifestantes.

Sobre la ruta, señaló que aún no ha sido definida por los colectivos:

“Normalmente va a ser aquí en el crucero de Rosales y Luis Encinas donde se reúnan, no nos han señalado todavía qué ruta van a tomar; a lo mejor al momento es donde ellos digan qué ruta seguirán”.

Otra movilización podría realizarse durante la mañana o convertirse en un mitin en el mismo punto.



