Oficiales escoltaron de emergencia a un vehículo que trasladaba a una adolescente de 13 años con convulsiones y dificultades para respirar

Agentes de la Policía Municipal auxiliaron durante la noche del sábado a una familia que trasladaba a una adolescente de 13 años con una emergencia médica, al abrirle paso en su recorrido hacia el Hospital Infantil.

El apoyo se registró a las 23:03 horas de ayer, cuando los oficiales Hernández Guerra y Galindo Ochoa, a bordo de la patrulla eléctrica E-292, respondieron al llamado de auxilio en la colonia Solidaridad.

De acuerdo con el reporte, la menor comenzó a convulsionar y tuvo problemas para respirar mientras se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Eduardo García.

Ante la gravedad del caso, la familia decidió trasladarla por sus propios medios y solicitó ayuda a los agentes, quienes escoltaron el vehículo hasta el hospital para agilizar su llegada y evitar cualquier riesgo durante el trayecto.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de la joven.