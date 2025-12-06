No se registraron personas heridas, según información preliminar.

Una pipa de gas volcó la mañana de este sábado sobre el bulevar Enrique Mazón López, a la altura de la calle Ojuelos, en las inmediaciones de la colonia Combate, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y un prolongado congestionamiento vial en el sector oriente de Hermosillo.

Sin lesionados, pero con alto riesgo

De acuerdo con información preliminar, no se reportaron personas lesionadas. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio para evaluar la situación, mientras que elementos de Bomberos de Hermosillo realizaron maniobras para levantar la unidad sin poner en riesgo a la población, debido a la naturaleza del vehículo y el posible contenido del tanque.

Bomberos y una grúa especializada lograron el levantamiento de la pipa marca Hidrogas, proceso que debía realizarse con sumo cuidado ante la posibilidad de que el tanque aún contuviera gas. Por seguridad, las autoridades solicitaron a los medios de comunicación y a la ciudadanía mantenerse a distancia mientras se realizaban las maniobras.

La volcadura provocó largas filas de automovilistas de norte a sur y de sur a norte en el bulevar Mazón López, donde por varios minutos el tráfico estuvo totalmente detenido. Aunque las autoridades comenzaron a liberar parcialmente la circulación, pidieron a quienes transitan por la zona extremar precauciones.

Personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal y Tránsito también participa en el operativo, delimitando la zona y retirando a curiosos por motivos de seguridad.