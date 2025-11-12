Autoridades cerraron la calle Olivares y pidieron evitar la zona

Alrededor de mediodía del miércoles, una pipa cargada con gas LP cayó en un socavón sobre la calle Olivares, casi en su cruce con el bulevar Solidaridad, en la colonia Las Granjas de Hermosillo. El vehículo, perteneciente a la empresa Rivera Gas, transportaba aproximadamente 15 mil litros de gas LP cuando una de sus llantas traseras se hundió en el pavimento, dejando a la unidad atorada dentro del hoyo.

Ante el riesgo de una posible fuga, Bomberos de Hermosillo, junto con personal de Protección Civil y Tránsito Municipal, realizaron el cierre total de la vialidad y evacuaron preventivamente a vecinos y trabajadores de una gasolinera Pemex cercana.

Se está haciendo el trasvase del gas de forma segura y se recomienda evitar la zona hasta nuevo aviso, informaron autoridades locales, quienes también señalaron que el área permanecerá acordonada durante las maniobras.

Tránsito Municipal pidió a los automovilistas tomar vías alternas, ya que el tramo de la calle Olivares entre Castellana y Periférico Poniente permanecerá cerrado hasta que se concluya el operativo.