“Le dije gracias por los 40 años que vivimos juntos”, expresó Luz del Carmen, esposa de Marco Segundo Reyes un paquetero con quemaduras en 90% del cuerpo

Marco Segundo Reyes, de 81 años, continúa hospitalizado en estado crítico tras sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo durante la explosión registrada el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo. Su esposa, Luz del Carmen Félix, compartió entre lágrimas el doloroso momento que vive al verlo aferrado a la vida.

El adulto mayor, quien trabajaba como paquetero en la tienda, permanece internado en la Clínica del Noroeste, donde su familia solicita donadores de sangre tipo O+ para apoyar su tratamiento.

“Mejor se hubiera muerto en el instante”

En entrevista con Radio Fórmula, Luz del Carmen expresó la desesperación e impotencia que siente al ver el estado de su esposo, a quien ha acompañado durante más de cuatro décadas de matrimonio.

“Se murió, a como lo estoy viendo cada que entro a verlo. Mejor te hubiera muerto en este instante. 90% de quemaduras, desde la cabeza hasta los pies está quemado. ¿Qué siento al verlo? Amor, el mismo amor de todo el tiempo” , dijo conmovida.

“Ayer entré a verlo, platiqué con él. Me dijo la enfermera que si escuchaba, yo le dije que lo amaba, que le echara muchas ganas, que iba a hacer lo que Dios quisiera. Si él se iba a quedar, iba a ser porque Dios así lo decidiría. Si no, le dije: gracias por los 40 años que vivimos juntos y nos vemos a la vuelta.”

Antes de salir de la habitación, contó, colocó su rosario sobre la sábana de Marco y le dio su bendición: “Yo me despedí de él y le eché la bendición y me salí”.

Una pareja trabajadora y unida

Desde hace 10 años, Marco y Luz del Carmen trabajaban como paqueteros en la tienda Waldo’s de la calle Doctor Noriega. Ambos se turnaban la semana: ella laboraba lunes, martes y miércoles, mientras que él cubría los días jueves, viernes, sábado y domingo.

“Uno nunca se imagina que en el lugar donde se gana la vida pueda pasar eso. Nunca, de los nunca. Porque uno no veía nada raro, ni cortocircuitos, ni flamitas. En Waldo’s no había nada, todo estaba limpio”, señaló.

Luz recordó en otro momento que la mañana del accidente le dio la bendición como de costumbre, sin imaginar la tragedia que se avecinaba. “Acarició a las perras y les dijo que se portaran bien porque si no la vieja no les iba a dar de comer… hasta de las perras se despidió”, contó entre sollozos.

Originario de Navojoa, Marco Segundo comenzó a trabajar desde los seis años cuidando vacas y becerros, luego fue albañil y finalmente se dedicó junto a su esposa a empacar mercancía en Waldo’s, donde era apreciado por su constancia y amabilidad.

“Me duele más verlo sufrir”

La esposa del trabajador aseguró que, aunque toda la familia está aferrada a la esperanza, ella siente más dolor al verlo padecer.

“Me duele mucho más verlo sufrir. Como le dije a mi nieto ahorita que pasamos a verlo: míralo, cómo está. Ellos están aferrados, él y mi hija, la del medio, hasta que no se muera… pero uno ve el sufrimiento y duele más.”

Investigación

Las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones sobre la causa de la explosión, la cual podría estar relacionada con un transformador eléctrico. Como medida preventiva, se ordenó el cierre temporal de las 68 tiendas Waldo’s en Sonora para revisar las condiciones de seguridad.

Familiares de los lesionados confirmaron que personal del Gobierno de Sonora ha acudido a los hospitales para ofrecer apoyo, mientras que algunos pacientes, como la joven María Isabel, de 20 años, será trasladada a un hospital especializado en Phoenix, Estados Unidos, para recibir atención avanzada por quemaduras. Esto lo anunció ayer el titular de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía durante una conferencia de prensa.