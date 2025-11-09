De acuerdo con el portal Bachómetro Hermosillo, el Ayuntamiento ha intervenido en más de un millón 28 mil 689 metros cuadrados de vialidades desde el inicio del programa de baches en 2021.

El deterioro del pavimento en avenidas principales de Hermosillo continúa como una problemática social, los baches prevalecen como una queja ciudadana, debido a los daños mecánicos que provocan en vehículos y el desgaste constante en vialidades con alta circulación.

Tan solo en la primera semana de noviembre de 2025, se han registrado 280 reportes en la plataforma, y en octubre se contabilizaron mil 401 reportes, mientras que en septiembre fueron mil 262.

Asimismo, se reportan cinco mil 248 metros cuadrados atendidos del 3 al 9 de noviembre por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, mientras que de enero a noviembre de 2025 va un total de 258 mil 401 metros cuadrados y ocho mil 922 reportes en total.

A pesar de ello, las afectaciones persisten en sectores visibles al norte, centro, oriente y poniente de la ciudad, lo que afecta a los automovilistas, motociclistas, ciclistas y transeúntes que deben trasladarse en autobús.

Por su parte, el Informe de Indicadores de Hermosillo ¿Cómo Vamos? 2025 dedicó un apartado completo al tema de baches, pavimentación y siniestralidad vial con información actualizada hasta mediados de año.

La percepción ciudadana califica en promedio de 4.5 de 10 el servicio de calles y pavimentación, y el tiempo de respuesta del Ayuntamiento con un 4.2. Solo el 26.4 por ciento de los ciudadanos que presentaron reporte se declararon satisfechos con la atención.

En materia de siniestralidad, el informe reporta que en 2024 se registraron 11 mil 991 hechos viales en Hermosillo, equivalentes a 1 222.2 accidentes por cada 100 mil habitantes, y el 93.5 por ciento de la población hermosillense identificó los baches como una de las principales problemáticas de la ciudad en el segundo trimestre de 2025.

De esta manera, Hermosillo, se ubica en el séptimo lugar nacional por percepción de afectación en las calles por baches, y el 90 por ciento de las vialidades presentan algún tipo de deterioro como hoyos, agrietamiento o desgaste. Solo el 81 por ciento de los tres mil 274.6 kilómetros de vialidad están pavimentados, el 19 por ciento restante no está pavimentado.