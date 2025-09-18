La directora de Turismo de Hermosillo, Fernanda Cisneros, reconoció que persisten retos en infraestructura turística: la modernización de la carretera a Bahía de Kino y la falta de baños en el Cerro de la Campana.

La carretera que conecta Hermosillo con Bahía de Kino sigue siendo una de las principales demandas de infraestructura turística. La directora de Turismo municipal, Fernanda Cisneros, recordó que se trata de una vía de competencia federal, aunque el Gobierno de Sonora también participa en su modernización.

El tema cobró relevancia luego de que el gobernador Alfonso Durazo anunciara la preparación de un proyecto ejecutivo para convertirla en una carretera de cuatro carriles, que además contemplaría la ampliación hacia el poblado Miguel Alemán.

Otro punto señalado por la funcionaria fue el Cerro de la Campana, uno de los principales miradores turísticos de Hermosillo. Vecinos y guías han solicitado la instalación de baños portátiles, sin embargo, Cisneros aclaró que la dificultad radica en el sistema de drenaje.

“Desde que inició la administración se nos pidió analizar la posibilidad de poner baños, pero baños bien puestos. El problema es que el tema del drenaje para arriba es supercomplicado”, explicó.

Actualmente, el Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan) desarrolla estudios de viabilidad para definir si el proyecto es técnicamente posible y sostenible a largo plazo.

Retos de infraestructura turística

Ambos casos reflejan los desafíos que enfrenta Hermosillo para mejorar su oferta turística. La coordinación entre distintos niveles de gobierno y la planeación técnica serán determinantes para garantizar mejores condiciones a los visitantes en los principales atractivos de la capital sonorense.



