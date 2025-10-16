La moda se une a la inclusión en evento del Banco de Ropa realizado este jueves en el Centro de Gobierno de Hermosillo.

La explanada del Centro de Gobierno se transformó en una pasarela de inclusión y conciencia ambiental durante la segunda edición del evento organizado por el Banco de Ropa de Hermosillo, que reunió moda, empatía y sostenibilidad en una sola noche.

Con un mensaje incluyente 66 modelos y 28 diseñadores locales que mostraron creaciones únicas elaboradas a partir de prendas donadas. La propuesta combinó la creatividad del talento sonorense con la misión de promover la reutilización textil y la inclusión social en todos sus aspectos.

De acuerdo con la directora del Banco de Ropa, Sonia Álvarez, el evento fue pensado para dignificar la belleza real y abrir espacios a personas con discapacidad, distintas complexiones y edades.

"Estamos potenciando el talento sonorense, rompiendo estereotipos y cumpliendo sueños con mucho trabajo y cariño" , expresó.

Los fondos recaudados por la venta de boletos y los diseños exhibidos se destinarán a la adquisición de una trituradora textil, con la cual se busca aprovechar prendas que no cumplen con la calidad para donación, pero que pueden convertirse en relleno de almohadas destinadas a familias vulnerables.

Por otra parte explicó que este proceso refuerza el compromiso ambiental del Banco de Ropa, al aprovechar al máximo los materiales textiles y reducir los residuos.

"Todas las prendas que se vieron en la pasarela son donaciones transformadas por diseñadores. Es un mensaje de unión, empatía y sostenibilidad" , comentó.

El evento también permitió fortalecer la vinculación con medios, voluntarios e influencers locales que participaron en la promoción del mensaje social de la pasarela.

La directora adelantó que la próxima edición ya está en planeación y volverá a abrir su convocatoria en los próximos meses de abril y mayo.

Asimismo, Sonia Álvarez invitó a la comunidad a unirse al voluntariado con propósito que impulsa el Banco de Ropa, al considerar que su labor genera bienestar tanto en quienes ayudan como en quienes reciben el apoyo.

"Dicen, ¿quién recibe más: el que da o el que recibe? Nosotros creemos que quien brinda bienestar también lo experimenta en sí mismo" , aseguró.