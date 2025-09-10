Agua de Hermosillo informó que cuadrillas trabajan en la reparación de una tubería dañada en bulevar Morelos.

Desde la mañana de este miércoles, se informó que Agua de Hermosillo realiza trabajos de reparación en una línea de conducción de 8 pulgadas ubicada sobre el bulevar Morelos, lo que requirió el cierre de una válvula de control para evitar escurrimientos en la zona.

La medida afecta a los vecinos de las colonias Palermos y Cumbres, quienes podrían experimentar falta de agua o intermitencias en el suministro mientras avanzan las labores.

Trabajos con maquinaria y personal especializado

El organismo detalló que cuadrillas con apoyo de maquinaria realizan la sustitución de la tubería dañada y que las maniobras se extenderán hasta después del mediodía de este miércoles.

“Se accionó de inmediato para evitar escurrimientos en el área y será durante las próximas horas de la mañana y hasta después del mediodía de este miércoles cuando se trabaje en la reparación”, informó Agua de Hermosillo mediante un comunicado.

Recomendaciones para los usuarios

La dependencia exhortó a la ciudadanía a mantener sistemas de almacenamiento en los hogares, como tinacos, que permitan contar con agua en situaciones extraordinarias como la registrada este miércoles.

Agua de Hermosillo indicó que, una vez concluidas las labores, se restablecerá gradualmente el servicio en las colonias afectadas y reiteró su agradecimiento a los usuarios por la comprensión ante las molestias ocasionadas.