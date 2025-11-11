La actividad se realizará el próximo 2 de diciembre, y tiene como propósito apoyar a Luz María Remy, quien enfrenta un tratamiento médico por cáncer y una próxima cirugía.

Con el propósito de apoyar a Luz María Remy, quien enfrenta un tratamiento médico por cáncer y una próxima cirugía, un grupo de amigas organiza una tarde de bingo el próximo 2 de diciembre en el Golden Salón, ubicado sobre el bulevar Colosio en Hermosillo.

La actividad se realizará de 17:00 a 21:00 horas y reunirá a la comunidad en una jornada de convivencia con causa, el boleto general tendrá un costo de 400 pesos, con derecho a participar en la mayoría de las partidas del evento, además de rifas y sorteos con artículos donados por empresas locales.

“Somos siete amigas que organizamos el bingo para apoyar a Luz María con los gatos de su tratamiento y la cirugía que viene” , explicó Marcela Ríos, una de las organizadoras, al invitar a la población a sumarse en la recaudación.

Cada juego contará con tres premios, primer, segundo y tercer lugar, para ofrecer una carta especial para el premio mayor, con costo adicional de 50 pesos, en total se imprimieron 300 boletos.

“Todo lo recaudado será para Luz María; los gastos del evento buscamos cubrirlos con patrocinios” , añadió la vocera del grupo, quien destacó el respaldo de comercios y voluntarios para hacer posible la actividad.

Sobre los boletos, Marcela Río indicó que pueden adquirirse con de forma física o mediante folio digital tras confirmar el pago, mediante Facebook como Bingo con Causa, así como al 66 22 56 95 95 para más detalles o dudas.