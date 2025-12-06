Omar Alberto Bujanda Valdéz, vicario de la Parroquia de Fátima, señaló que la tradición sigue vigente en la ciudad y que los fieles continúan participando activamente en las celebraciones dedicadas a la Virgen.

Decenas de feligreses acudieron al cuarto día de peregrinaciones hacia el Santuario Guadalupano con motivo del 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe.

Como todos los días la peregrinación partió a las 18:00 horas desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Las actividades forman parte de la tradicional preparación espiritual en honor a la Virgen de Guadalupe y representa uno de los momentos más significativos de la novena guadalupana.

Omar Alberto Bujanda Valdéz, vicario de la Parroquia de Fátima, señaló que la tradición sigue vigente en la ciudad y que los fieles continúan participando activamente en las celebraciones dedicadas a la Virgen.

“A nivel México prevalece la creencia por la Virgen de Guadalupe y a nivel arquidiócesis también es importante porque es la patrona de México y por eso nosotros la festejamos de esta manera, vamos en procesión, ya sea aquí en el Santuario o también hay quienes aprovechan y van al Cerro de la Virgen” , expresó.

Las oraciones del cuarto día de la peregrinación se dedicaron a los jóvenes. El 7 de diciembre se orará por los migrantes; el 8, por el cuidado de la casa común; el 9, por los enfermos y quienes los atienden; el 10, por la Iglesia en México, y el 11 de diciembre, por la comunidad.