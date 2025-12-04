El gobierno municipal desplegó un dispositivo especial de vigilancia que abarca zonas comerciales y colonias, buscando garantizar la integridad de los ciudadanos durante las festividades de fin de año mediante el refuerzo de la fuerza policial.

El Ayuntamiento de Hermosillo formalizó el inicio del operativo de seguridad Guadalupe-Reyes, una estrategia diseñada para salvaguardar el orden y la integridad física de la población durante la temporada decembrina.

La administración municipal instruyó el incremento de la fuerza operativa en puntos estratégicos de la capital sonorense, respondiendo al aumento de la movilidad urbana y la actividad económica característica del cierre de año.

El plan de acción contempla la participación activa de los elementos de la Policía Preventiva y del Departamento de Tránsito Municipal. Las corporaciones focalizarán sus recorridos y patrullajes en las zonas comerciales de mayor afluencia, así como en el interior de las colonias y las vialidades principales. El objetivo central del despliegue consiste en brindar tranquilidad a las familias hermosillenses durante los festejos.

El comisario general de la corporación, Jesús Alonso Durón, reconoció el desempeño de los agentes bajo su mando y destacó el respaldo institucional recibido para la ejecución de estas labores. Por su parte, representantes del sector comercio manifestaron que la presencia visible de los uniformados genera un ambiente de confianza necesario para que los ciudadanos realicen sus compras y actividades recreativas.

La coordinación entre las autoridades y la sociedad civil resulta fundamental para el éxito de la estrategia. Los comerciantes y la autoridad coinciden en que la disuasión del delito mediante la proximidad policial favorece el desarrollo ordenado de la economía local en estas fechas críticas.

Protección ciudadana

El presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, encabezó el arranque del operativo y dirigió un mensaje a la comunidad. El alcalde enfatizó la necesidad de la corresponsabilidad ciudadana durante las celebraciones. La autoridad municipal recordó que el periodo que comprende desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero implica jornadas de trabajo intensas para los cuerpos de seguridad y emergencia.

Astiazarán Gutiérrez instó a la población a moderar sus conductas y respetar las normativas vigentes. El mandatario local subrayó la importancia de la prevención de accidentes y conductas de riesgo.

“Queremos que cada familia regrese a casa con bien; celebren, pero háganlo con precaución”, expresó el alcalde durante su intervención. Esta declaración resume el propósito de las acciones implementadas por el Ayuntamiento: mantener el orden público sin coartar el derecho al esparcimiento de los habitantes.

La administración confía en que la ejecución puntual del operativo permitirá cerrar el año con resultados positivos. Se busca establecer un ambiente de paz en Hermosillo, reduciendo la incidencia delictiva y los siniestros viales.

Cierre anual

El operativo Guadalupe-Reyes se mantendrá activo durante toda la temporada vacacional. Las unidades de Tránsito Municipal reforzarán la vigilancia en las calles para agilizar el flujo vehicular y detectar conductas inapropiadas al volante. De manera simultánea, la Policía Preventiva mantendrá la guardia en los sectores habitacionales para inhibir el robo a casa habitación y otros delitos del fuero común.

La colaboración ciudadana mediante el reporte oportuno de emergencias complementará el esfuerzo de los oficiales en campo. El Ayuntamiento de Hermosillo reitera su compromiso de destinar los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar que las festividades transcurran bajo condiciones de seguridad óptimas para residentes y visitantes.