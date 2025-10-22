Cañedo Maciel manifestó su disposición total para colaborar con las autoridades en la investigación de un vehículo afiliado, que presuntamente estuvo involucrado en un accidente en la colonia Villa Verde el pasado 20 de octubre, donde una mujer y su hija de tres años fueron atropelladas.

El dirigente de la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa) en Sonora, Gamaliel Cañedo Maciel, aseguró que la organización está abierta a facilitar cualquier información que se requiera sobre unidades registradas, sobre todo si participaron en algún accidente.

Cañedo Maciel manifestó su disposición total para colaborar con las autoridades en la investigación de un vehículo afiliado, que presuntamente estuvo involucrado en un accidente en la colonia Villa Verde el pasado 20 de octubre, donde una mujer y su hija de tres años fueron atropelladas por el conductor de un Hyundai Sonata, el cual se dio a la fuga, y que hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) mantiene su búsqueda.

“ Siempre hemos estado apoyando a la autoridad, cuando nos manda un oficio sobre alguna investigación. Estamos en la mejor disposición, sin ningún problema” , aseguró.

Afiliación de vehículos de procedencia extranjera

Por otra parte, se mencionó por Cañedo Maciel que actualmente Odepafa cuenta con alrededor de 15 mil afiliados en Sonora, mientras que entre todas las organizaciones similares operan cerca de 50 mil registros en el estado.

Asimismo, el dirigente invitó a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera a mantener sus datos actualizados y contar con seguro, licencia y afiliación vigente, lo que facilita brindar información confiable en caso de requerimientos oficiales.

“ Invitamos a la gente a que actualice sus datos porque esto nos facilita también para darle información a la autoridad; que tengan su seguro, su afiliación y su licencia vigente” , señaló.

Por último, recordó que la oficina de Odepafa en Hermosillo se ubica en José Aguirre 23, entre Tepic y Reyes, donde los afiliados pueden acudir a renovar su documentación o aclarar dudas.