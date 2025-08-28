El Ayuntamiento de Hermosillo mantiene pláticas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para atender observaciones sobre mobiliario y luminarias en el bulevar Hidalgo, con el fin de concluir la obra sin afectar el patrimonio cultural.

El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Acuña Padilla, informó que continúan las reuniones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) respecto a las observaciones realizadas a la obra del bulevar Hidalgo, particularmente sobre el mobiliario urbano y las luminarias instaladas en la zona considerada de valor histórico.

“Estamos en toda la disposición de que esta problemática llegue a buen puerto y se pueda concluir la obra”, declaró.

Acuña Padilla subrayó que la intención del municipio no es confrontar al INAH ni poner en riesgo el patrimonio cultural, sino alcanzar una solución que permita entregar a la ciudadanía un espacio renovado en el centro de Hermosillo.

El funcionario detalló que ya se respondió de manera formal al oficio emitido por el instituto y que, además, se sostuvo una reunión directa el miércoles para avanzar en la resolución del tema.

Obra en suspensión

Aunque el proyecto permanece con la lona de suspensión colocada por el INAH, el Ayuntamiento confía en que el diálogo permitirá encontrar un acuerdo. “Se lo hicimos saber, pero no queremos enfrascarnos en ese aspecto, queremos encontrar una salida positiva”, afirmó Acuña Padilla.



