Después de la tragedia, comenzaron a circular en redes sociales los nombres de las personas que perdieron la vida la tarde del sábado.

La tragedia ocurrida el pasado sábado por la explosión en la tienda Waldo’s de la calle Dr. Noriega dejó un saldo de 23 personas fallecidas y 12 lesionadas . Hasta este lunes 3 de noviembre, 21 de las víctimas han sido oficialmente identificadas, se informó durante una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general del estado, Gustavo Salas.

El martes 4 se difundió la confirmación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) que se habría revelado la identidad del hombre que seguía sin ser reclamado por sus familiares. Con este reconocimiento, solo resta una mujer por identificar entre las personas fallecidas en el siniestro.

Durante la conferencia, Lyzeth Salcedo Salinas, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dio a conocer el listado oficial y confirmado de las personas fallecidas.

“Las víctimas fallecidas son cuatro masculinos de edades de 52, 20, 49 y 68 años ; once femeninas de 25, 21, 25, 33, 45, 45, 71, 30, 19, 73 y 39 años; dos femeninas menores de 4 y 8 años; cuatro masculinos menores , uno de 1 año con diez meses, 7 años, 9 años y 10 años”, informó Salcedo.

¿Quiénes perdieron la vida en el incendio?

En redes sociales han trascendido los nombres de las víctimas que fallecieron el pasado sábado, pues hasta el momento, las autoridades no han revelado de manera oficial sus nombres. De acuerdo con las esquelas publicadas y los testimonios de familiares, este es el listado completo de las 21 personas identificadas que perdieron la vida en el siniestro:

Marcos González: Subgerente de la cadena comercial Waldo’s. Johana Guadalupe Hernández Sánchez: Cajera de la sucursal Waldo’s y alumna de la Universidad de Sonora. Guadalupe Yamileth Córdova Campas: Estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Hermosillo. Jesús Murrieta: Pareja de Guadalupe Córdova; ambos eran jóvenes originarios de Baviácora. Carmen Cecilia Aguilar Tirado: Trabajadora de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) del Gobierno del Estado. Zelma Adilene Quintero Rojas: Enfermera del Hospital San José. Danna Alejandra Calderón Quintero: Hija de Zelma, originaria de Guaymas. Tenía 8 años. Rafael Alejandro Calderón Quintero: Hijo de Zelma, originario de Guaymas. Tenía 1 año y 10 meses. Maribel Castro: Madre de familia, de 47 años. Alejandro Fernández: De 10 años, hijo de Maribel Castro. Lupita Fernández Castro: De 25 años, hija de Maribel Castro; tenía 7 meses de embarazo. Karla Cota Aguilar: Madre de familia residente de la zona de la costa, originaria de Sinaloa. José de Jesús López Cota: Hijo de Karla Cota Aguilar de 7 años. Diego Eleazar López Cota: Hijo de Karla Cota Aguilar, de 9 años Julio César Salas: Integrante de un matrimonio originario de la colonia Amapolas. María Guadalupe Pérez: Integrante del matrimonio con Julio César Salas. Joaquín Ortiz Munguía: Trabajador de la tintorería Lübeck; padre de un empleado de Televisión Universitaria (Unison). María Luz Tánori: esposa de Joaquín Ortíz Munguía. Edith Eloína Villa Corina: Hija de Edith Villa, de 4 años. Jesús Ana María Cortez Rios: Trabajadora de la sucursal Waldo's; tenía 25 años Carlos Arriola Ramírez: 62 años, originario de Guadalajara; trabajó en el Poder Judicial

Identifican a la víctima 22

La Fiscalía confirmó la mañana del martes 3 de noviembre a la televisora local Telemax la identificación oficial de Carlos Arriola Ramírez, de 62 años de edad.

Se reporta que el hombre era originario de Guadalajara, Jalisco, y residía en Hermosillo desde hacía varios años. Fue extrabajador del Poder Judicial y, según se informó, sus dos hijas viajaron desde Puebla durante la madrugada para reclamar los restos.

Lesionados y hospitalizados

El Secretario de Salud confirmó el lunes que de las 15 personas que recibieron atención médica tras el siniestro, solo tres permanecen hospitalizadas. Se trata de María Isabel Morales, 20 años, quién está internada en la Clínica del Noroeste con quemaduras graves y pronto será trasladada a un hospital especializado en quemaduras en Phoenix, Arizona.

También en condición grave, está el señor de la tercera edad, Marco Segundo Reyes de 81 años, con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Una adolescente de 16 años presenta lesiones menores, está en observación médica y podría recibir alta en las próximas 24 a 48 horas.